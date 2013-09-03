В Умань приехало более 18 тысяч паломников-хасидов

В Умань Черкасской области на празднование иудейского нового года Рош-га-Шана уже прибыло более 18 тысяч паломников-хасидов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уманского горотдела УВМД в Черкасской области.

В частности, по состоянию на утро 3 сентября в город приехало более 18 тыс. хасидов из 11 стран мира, среди которых 1910 детей, уточнили в милиции.

Больше всего паломников из Израиля, США и Германии. Есть паломники из США, Израиля, Франции, ЮАР, Индии, Германии, Италии, Великобритании, Швейцарии, Канады и Испании. Пик заезда паломников ожидают сегодня.

Прибывают паломники в Умань, в основном, автобусами из международных аэропортов ”Борисполь”, Одессы и Винницы. По предварительной информации, в течение 3 сентября в Умань приедет еще около 10 тыс. паломников-хасидов.

В целом, по предварительным подсчетам, на празднование иудейского Нового года в Умань съедется свыше 24 тыс. паломников из более чем 20 стран мира.

Как сообщал УНИАН, в этом году Новый год хасиды будут праздновать с 4 на 5 сентября. Охрану общественного порядка в Умани на время паломничества обеспечивают 429 милиционеров и 12 израильских полицейских.

Справка УНИАН. Основатель брацлавского (бресловского) хасидизма Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика Рабби Нахмана (Брацлавского) - одна из самих почитаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.