В Умань для охраны хасидов прибыли израильские полицейские

В город Умань Черкасской области вечером 2 сентября прибыли 12 израильских полицейских, которые будут помогать украинским правоохранителям поддерживать общественный порядок в городе во время празднований хасидами иудейского Нового года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уманского городского отдела милиции.

Как говорится в сообщении, израильские полицейские уже утром 3 сентября вместе с украинскими правоохранителями приступят к службе. Они будут работать в таком же режиме, как и украинцы. Все они русскоязычные и смогут общаться с местными жителями. В объединенном отряде украинских правоохранителей есть также служащие со знанием иврита и иностранных языков, отметили в УМВД.

Как сообщал УНИАН, на празднование 5774 еврейского нового года Рош-га-Шана этой осенью в Умань ожидается приезд около 25 тыс. паломников из 24 стран мира. В прошлом году Новый год по иудейскому календарю возле могилы цадыка Нахмана встретили почти 23 тыс. паломников из 24 стран мира.

В этом году Новый год хасиды будут праздновать с 4 на 5 сентября.

Справка УНИАН. Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) — основатель брацлавського (бресловского) хасидизма. Похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадыка Рабби Нахмана (Брацлавского) - одна из самих почитаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.