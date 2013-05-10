Женщинам в Иерусалиме разрешили молиться у Стены плача

Израильская полиция в Иерусалиме оттеснила сотни протестующих ортодоксальных евреев, преградивших путь группе женщин, которые хотели молиться у Стены плача, святыни, чтимой в иудаизме.

По словам представителей полиции, арестованы трое мужчин, которые выкрикивали оскорбления и бросали бутылки, стулья и другие предметы в женщин и полицейских.

Еврейским женщинам давно разрешено посещать Стену плача. Теперь же суд разрешил им носить традиционные молитвенные платки, а следовательно читать молитвы у святыни.

Ношение молитвенных платков для них было запрещено в 2003 году. Некоторые ортодоксальные евреи считают, что платки и прочие религиозные атрибуты могут носить только мужчины.

Ранее женщин, которые пытались молиться у этой святыни, арестовывали.

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