Израиль обеспокоен проявлением антисемитизма в Украине.

Об этом заместитель иностранных дел Израиля Зеев Элькин заявил на пресс-конференции в УНИАН.

”Я не буду давать свою оценку... Я поддерживаю тесные связи со многими жителями Украины. Поэтому не описывал бы ситуацию, как фашизация происходящего в Украине. Но Израиль обеспокоен проявлениями антисемитизма в Украине, как вербального, так и физического», - сказал З.Элькин.

По его словам, эта тема была поднята представителями украинских властей в ходе сегодняшних переговоров, израильская сторона первой не успела поднять эту тему.

”Наши украинские коллеги понимают важность пресечения любых таких антисемитских проявлений... Исторический опыт показывает - если не реагировать на такие проявления жестко и быстро, то это приводит к негативным последствиям. Для Государства Израиль это крайне важно. Мы, как государство, озабочены этим. В подобных ситуациях, как показывает опыт, мы ведем продуктивный диалог с правительствами другим стран. Я не буду давать оценки политическим силам Украины. Это неправильно, мы даем оценки действиям политических сил Израиля”, - подчеркнул З.Элькин.

При этом он отметил, что израильское посольство отслеживает ситуацию с проявлением антисемитизма в Украине. Такие проявления негативно влияют на имидж Украины.

”Поэтому нужна жесткая и бескомпромиссная реакция на любые проявления антисемитизма, независимо от того, из каких политических кругов это исходит. В этом позиции израильской и украинской сторон совпадают. Посольство Израиля в Украине предпринимает соответствующие меры, ведет работу и мониторит ситуацию”, - подчеркнул заместитель иностранных дел Израиля.