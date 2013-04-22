Мужчинам и женщинам могут разрешить молиться вместе у Стены плача

Иерусалимская Стена плача, главная святыня еврейского мира, получит новую секцию, где мужчинам и женщинам будет позволено молиться вместе, если власти Израиля одобрят проект урегулирования многолетнего спора между различными течениями иудаизма. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас Стена плача, где правила поведения диктуют представители ортодоксального направления, поделена на мужскую и женскую части, причем женщинам, в отличие от мужчин, здесь под угрозой ареста запрещено во время молитв читать вслух свитки Торы, использовать ритуальное покрывало "талит"или трубить в рог "шофар". За либерализацию порядков выступают последователи консервативного и реформистского иудаизма, которые составляют большинство в богатых и влиятельных еврейских общинах Америки и Европы.

После того, как религиозные споры стали перерастать в стычки с вмешательством полиции, премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил поиск компромисса бывшему советскому диссиденту Натану Щаранскому, который курирует отношения Израиля с зарубежными диаспорами во главе агентства "Сохнут". Посовещавшись с заинтересованными сторонами, Щаранский предложил приспособить для молитв южный участок Стены плача, который сейчас никак не используется, и отдать его тем, кого не устраивают нынешние порядки.

"Длина этого участка несколько сотен метров и, с религиозной точки зрения, он имеет тот же статус, что и остальная стена. Важно и то, что новую секцию от старых будет отделять мост, ведущий на Храмовую гору. Получится, что все молящиеся равны, никто друг другу не мешает и никто друг друга не видит", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь Щаранского Давид Шехтер.

План, как ожидается, будет в ближайшие недели передан в правительство. Если его утвердят, стройка займет полгода-год, говорит Шехтер. "Важно сделать так, чтобы Стена плача вновь стала местом единения еврейского народа, а не раздоров, чтобы каждый еврей, который туда приходит, мог почувствовать, что она и его тоже, чтобы он мог молиться так, как привык", - сказал Шехтер.