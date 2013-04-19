В синагоге Днепропетровска силовики провели антитеррористические учения

Управление Службы Безопасности Украины в Днепропетровской области совместно с управлениями МВД, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям внутренних войск по согласованию с еврейскими общинами вчера провели командно-штабные антитеррористические учения в центральной хоральной синагоге «Золотая Роза» и многофункциональном еврейском Центре «Менора» в Днепропетровске.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе областного управления СБУ, учения проведены с целью проверки и оценки эффективности сил и средств, которые задействуются Координационной группой антитеррористического центра УСБУ в области при осуществлении спецопераций.

По словам исполняющего директора Объединения еврейских общин области Игоря Романова такие меры «полезны, в первую очередь, для людей, которые работают в еврейской общине и центре «Менора». Мы благодарны тем людям, которые сегодня принимали участие в мероприятии и тем, кто в обычной жизни дает нам возможность безопасно работать и осуществлять свою деятельность, как религиозную так и социальную».

Участники учений отработали вопросы обнаружения и обезвреживания взрывных устройств, пресечения возможных террористических проявлений и освобождения заложников.