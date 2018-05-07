Тысячи хасидов посетили могилы раввинов-цадиков во Львовской области

Город Белз Львовской области 15-16 апреля посетили евреи-хасиды из многих стран мира, чтобы почтить раввинов-цадиков, похороненных на городском кладбище.

Такое паломничество проходит раз в два года.

Пограничники Львовского отряда, отдела пограничной службы "Львов – аэропорт" оформили 15 апреля шесть чартерных самолетов из Будапешта, Брюсселя, Лондона, Тель-Авива и Москвы, которыми прибыли около 1000 евреев–паломников.

Белз - город районного значения в Сокальском районе Львовской области. Здесь зародилось белзское направление в хасидизме - мистическое ответвление иудаизма.

До Великой Отечественной войны в Белзе существовало мощное движение хасидов.

Сегодня в городе есть много могил раввинов, которые стали местом паломничества хасидов со всего мира.

Белз объединял три культуры: украинскую, польскую и еврейскую.

Здесь у хасидов остались свои сакральные памятки: кладбище, на котором похоронены хасидские праведники, Миква (источник с целебной водой), недалеко от которого когда-то была еврейская синагога.

От синагоги остались только остатки фундамента. Но все эти места – святыни для хасидов.

Еврейская (Ашкенази) община в Белзе была создана в конце XIV века. В 1665 году евреи Белза получили равные права.

После того, как в Белзе поселился раввин, чудотворящий хасидский цадик Шлем Годах (Sholom Rokeach, 1779-1855), город стал одним из центров хасидизма и жизни раввинов-цадиков.

Здесь был создан большой религиозно-образовательный центр с синагогой, бет-мидрашем и талмуд торой. Звание цадиков передавалось в семье Рокахов от отца к сыну, а в город съезжались хасиды.

Паломничество к раввинам-цадикам проходит не каждый год. Евреи-хасиды молятся на месте разрушенной синагоги, а также на еврейском кладбище где похоронены чудотворящий хасидский цадик и его семья.

На месте бывшей синагоги, где проводятся археологические работы, около двух тысяч верующих молились за души своих праведников.

Молитву возглавил раввин из Иерусалима, который перед своей свадьбой решил помолиться на кладбище своего дедушки.

В следующий раз массово хасиды приедут в Белз через два года.

Подготовила Мария Горобец – для «УНИАН-Религии».

По материалам УНИАН и из открытых источников.

Фото Валерий Шмаков, УНИАН.

