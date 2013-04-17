Конгресс европейских раввинов наградил канцлера ФРГ А.Меркель

Конгресс европейских раввинов (CER) наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель премией имени Иммануэля Якобовица. Немецкого лидера отметили за поддержку еврейской общины Германии и защиту ее обычаев. Кроме того, как говорится на сайте Конгресса, конференция признала заслуги Меркель в борьбе с антисемитизмом в Европе.

Президент CER Пинхас Гольдшмидт, который также является главным раввином Москвы, отметил, что Меркель приложила немало усилий для межнациональной гармонии. Он также назвал канцлера ФРГ другом еврейской общины

Церемония награждения пройдет 22 мая в синагоге Брюсселя.

Премия Иммануэля Якобовица, экс-президента CER, была учреждена в 2012 году. Первый раз ее вручили бывшему премьер-министру Польши и бывшему председателю Европарламента Ежи Бузеку.

Lenta.ru