Во Львовскую область едут около 1,5 тысяч хасидов

В город Белз Львовской области 15-16 апреля приедет около полутора тысяч евреев-хасидов из многих стран мира, чтобы почтить раввинов-цадиков, похороненных на городском кладбище. Об этом сообщает Львовский портал со ссылкой на сайт С.Вишневского. Такое паломничество проходит раз в два года.

Как подает Википедия, еврейская (Ашкенази) община в Белзе была создана в конце XIV века. В 1665 году евреи Белза получили равные права. Именно сюда переехал раввин, чудотворный хасидский цадик Шлем Годах (Sholom Rokeach, 1779-1855). С того времени звание цадиков передавалось в семье Рокахов от отца к сыну, а в город съезжались хасиды. Здесь погребен он и его семья на еврейском кладбище.

РиСУ