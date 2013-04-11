Главный раввин Франции уволился из-за плагиата

Главный раввин Франции Жиль Бернхайм 11 апреля объявил о своей отставке из-за скандала, связанного с плагиатом, пишет «Гаарец».

Раввин был вынужден покинуть свой пост, признав под давлением доказательств, что «позаимствовал» у других авторов существенные куски текста для своей книги «Сорок медитаций в иудейской практике», а также для ряда других работ.

Барнхайм заявил, что «совершил ошибку, делая заимствования, которые другие могут назвать плагиатом», а также сказал, что сожалеет о содеянном и признает моральную ущербность своего поступка.

Отставной раввин также признался, что научная степень в области философии, которую он якобы получил 37 лет назад, на самом деле является фальшивкой.

Разоблачение Бернхайма произошло стараниями французских блогеров, которые нашли в текстах раввина подозрительно много совпадений с трудами других авторов. Изначально Бернхайм отказывался уходить в отставку, обвиняя в произошедшем студента, который писал часть книги за него. Кроме того, раввин утверждал, что это другие авторы написали свои книги под влиянием его лекций, прочитанных в 1980-х годах.

Бенрнхайм также настаивал, что несмотря ни на что способен исполнять функции главного раввина страны, однако все равно был вынужден уволиться под давлением общественности и коллег.

Совет раввинов Франции уже принял его отставку. Временно исполнять обязанности главного раввина страны будут сразу два человека из числа религиозных авторитетов.

Lenta.ru