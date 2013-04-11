Уровень антисемитизма в Украине меньше, чем в других странах Европы

Главный раввин Украины считает, что в Украине есть проблемы с антисемитизмом, однако они значительно меньше, чем у других европейских странах.

Об этом он сказал в интервью журналу «Країна».

«Когда в США я говорил об антисемитизме во Франции, Швеции, Греции и Венгрии, сказал: "Слава Украине". То есть в Западной Европе большие проблемы с антисемитизмом. У нас они тоже есть, но значительно меньше», - отметил он.

Отвечая на вопрос, считает ли он «Свободу» антисемитской партией, раввин сообщил, что Тягнибок встречался с израильским послом, уверял, что не имеет ничего против евреев. Однако в «Свободе», по наблюдению Якова Дов Блайха, есть люди, которые «высказывались некрасиво».

«Да и сам он (Олег Тягнибок - ред.) в прошлом не очень красиво говорил о евреях и Израиле. Если вы думаете, что мне станет легче, когда Тягнибок что-то скажет о русских, то - нет. Нельзя быть таким негативным националистом и строить Украину на том, что я против кого-то. Они говорят: мы за украинцев, мы не против кого-то. На самом деле они - обычные популисты. Там, где пришли к власти, не сделали ничего: ни плохого, ни хорошего», - заключает Главный раввин Украины.

Яков Дов Блайх одновременно не склонен осуждать национализм как идеологию.

«Позитивный национализм - это очень хорошо. Есть замечательная вещь в иврите. Это, пожалуй, единственный язык, что различает понятия положительного и отрицательного национализма. Когда говорят, что ты - националист, это комплимент. Надо за это благодарить. Национализм - очень хорошая штука, но огонь - тоже хорошая штука, у которого можно греться. Но тот же огонь способен уничтожить пожаром все живое», - отметил Главный раввин Украины Яков Дов Блайх.

Gazeta.ua