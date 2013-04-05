В Чернигове открылся ІХ фестиваль еврейской культуры

В Чернигове 4 апреля, открылся ІХ фестиваль еврейской культуры имени Шолом Алейхема.

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль начался с выставки ”Ода жизни” в областном художественном музее имени Григория Галагана.

Как сообщила сотрудник музея, куратор выставки Нина Бибик, в двух залах представлены живописные, графические и произведения декоративно-прикладного искусства трех еврейских художниц ХХ века – Елены Левиной, Ольги Рапай-Маркиш и Анны Файнерман.

По словам Н.Бибик, их произведения хранились в фондах музея и ни разу не выставлялись.

Наиболее полно на выставке представлено творчество Е.Левиной, поскольку она родилась в Чернигове, а после ее смерти в 60-х годах брат художницы подарил произведения музею.

”По-разному сложились судьбы этих женщин, но в их произведениях нет агрессии, отсутствует тема войны, их работы одухотворенные, теплые, душевные, поэтому и выставку назвали ”Ода жизни”, - сказала Н.Бибик.

Фестиваль еврейской культуры продлится в Чернигове до 24 апреля.

Среди его мероприятий также запланировано проведение международного научного семинара ”Евреи Левобережной Украины. История и культура” и концерта, посвященного творчеству народного артиста Украины Игоря Шамо.

Начальник управления культуры городского совета Олег Васюта подчеркнул, что фестиваль еврейской культуры является заметным и важным событием в культурной жизни Чернигова.

”Каждый фестиваль касается духовной жизни и открывает новые страницы в истории еврейской общины Чернигова”, - сказал он.

Справка УНИАН. Шолом-Алейхем (2 марта (18 февраля по старому стилю) 1859 — 13 мая 1916) - украинский, еврейский писатель. Писал преимущественно на языке идиш.

