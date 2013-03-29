В Израиле живет свыше 6 млн. евреев

За несколько недель до 65-го Дня Независимости Израиля число израильтян превысило отметку в 8 миллионов, сообщают корреспонденты "Едиот Ахронот". Еще одна цифра, которую газета называет символической - в Израиле теперь проживает 6 миллионов евреев, столько же, сколько было уничтожено нацистами во время Холокоста. Евреи составляют 75% населения страны.

В соответствии с данными ЦСУ, которые приводят корреспонденты, в Государстве Израиль проживает примерно 1,6 млн арабов (20,5%) и 350 тысяч (4,5%) христиан неарабского происхождения и не принадлежащих ни к одной религии граждан, в основном речь идет о новых репатриантах и членах их семей.

Население страны постоянно растет. В прошлом году в Израиле родилось примерно 170 тысяч детей, в страну прибыло примерно 17 тысяч новых репатриантов.

За рубежом находится примерно 500 тысяч израильтян: речь идет о туристах, работниках и студентах.

Израиль обошел США по количеству евреев, став, таким образом, самой крупной еврейской общиной в мире и единственной страной, в которой численность еврейского населения увеличивается и достигла в этом году отметки в 6 млн. На втором месте США - 5,5 млн евреев, на третьем - Франция (500 тысяч). Четвертой по численности еврейской общиной является канадская (380 тысяч человек), пятой - британская (290 тысяч). Россия - шестая страна в еврейском мире, в ней проживает 190 тысяч евреев. За ней в списке следуют Аргентина (180 тысяч), Германия (120 тысяч), Австралия (102 тысячи) и Бразилия (75 тысяч человек). В этих десяти государствах проживает 96% всех евреев мира.

newsru.co.il