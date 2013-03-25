Иудеи готовятся к празднику Песах

Песах иудеи в этом году начинают праздновать 26 марта после заката солнца. Это праздник весны (хаг ха-авив) и свободы, связанный с исходом евреев из Египта.

Отмечать его начинают накануне 15 числа месяца нисана (по еврейскому лунному календарю), выпадающего на март-апрель (по Григорианскому календарю). Считается, что именно в этот день около 1200 года до нашей эры пророк Моисей вывел израильтян из Египетского царства, освободив их от 400-летнего рабства. Празднование Песаха в этом году заканчивается 2 апреля.

Слово «песах» («Пасха») имеет два значения: «прохождение мимо» и «переход». Двойственна и трактовка праздника. Помимо перехода израильтян, ведомых Богом и Моисеем, через Чермное (Красное) море, вспоминается еще одно событие, предшествовавшее исходу евреев из Египта.

По ветхозаветному преданию, фараон упорно не позволял израильскому народу уйти - и тогда в одну ночь Господь поразил первенца в каждой семье египтян. Еврейским же семьям перед этой «казнью египетской» было велено заколоть по ягненку и кровью его помазать косяки дверей. Видя такой знак, ангел смерти проходил мимо домов иудеев.

Только после гибели египетских первенцев фараон разрешил евреям покинуть Египет.

Последователи иудаизма отмечают пасху восемь дней. На протяжении всей недели в пищу не употребляется ничего квасного (хамец). Перед Песахом все квасное собирается и сжигается или продается иноверцу. Посуду, использовавшуюся под хамец, можно употреблять только после специальной обработки в огне или кипящей воде.

Кульминационным моментом празднования еврейской Пасхи является вечерняя трапеза – седер («порядок»), которая устраивается в первую и во вторую ночь праздника. Во время седера в определенной последовательности читают повествование об исходе из Египта.

На столе обязательно присутствуют символические блюда. Мацу едят в память о том, что во время исхода израильтяне пекли пресные лепешки, так как не могли ждать, пока тесто забродит. Горькая и тертая зелень символизирует горечь египетского рабства. А смесь из тертых яблок, фиников, орехов и вина – цветом напоминает глину, из которой порабощенные евреи делали кирпичи. Зелень принято обмакивать в соленую воду – она символизирует слезы, пролитые израильтянами в Египте, и море, которое они пересекли во время исхода.

За трапезой выпивают четыре бокала красного вина. По традиции принято наполнять еще пятый бокал и оставлять его для пророка Илии, который вернется на землю, чтобы возвестить о наступлении «дня Господня, великого и страшного».

Одним из обязательных условий седера является приглашение к участию в трапезе всех нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи. Трапезу заканчивают словами приветствия: «В будущем году – в Иерусалиме!».

В синагогах во время пасхального богослужения читается Песнь Песней (Шир а-Ширим), что отражает связь Песаха с двумя архаичными сельскохозяйственными праздниками: праздником нового приплода скота, когда приносился в жертву однолетний ягненок, и праздником первой жатвы, когда уничтожался старый хлеб, а из пресного теста выпекался новый – маца. Впоследствии эти праздники были объединены торжеством в честь исхода из Египта – дня рождения еврейского народа как нации.

РиСУ