В Израиле беднякам дарят подарки на Песах

В преддверии Песаха добровольцы из Тель-Авива и других городов Израиля собирают коробки с продуктами для людей, которые не могут позволить себе приобрести подарки к празднику самостоятельно.

“Мы собираем продуктовые наборы для нуждающихся. С прошлого года мы решили сделать это традицией. Мы узнали, что в Тель-Авиве и его окрестностях живет большое количество бедных, у которых нет возможности приобрести еду и одежду. Поэтому по случаю различных праздников люди из нашей общины и синагоги стараются проводить специальные благотворительные акции. Сейчас, накануне Песаха, мы собираем продуктовые наборы для людей, которые не могут позволить себе купить их. Стоимость каждой коробки составляет порядка 50 долларов США. Невероятно, но к нам начали приходить люди, у которых было желание принять участие в таком прекрасном проекте. Им всего лишь нужен был повод, чтобы пожертвовать деньги, поэтому мы не испытываем недостатка в средствах”, - говорит организатор мероприятий в Северной центральной синагоге Джойс Фишлер.

Эту синагогу в Тель-Авиве посещает множество молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет – как евреев, так и представителей других национальностей. Здесь молодые люди могут принимать участие в жизни общины, совместно отмечать шаббат и проводить праздники. Но члены еврейской общины, как и любой другой, не только веселятся, но и выполняют заповеди иудаизма, в частности, помогают ближним.

По мере приближения Песаха многие семьи совершают последние покупки для праздничного стола и готовятся к неделе празднеств. Благодаря подобным благотворительным инициативам у малоимущих людей появилась возможность провести веселый и кошерный Песах.

MIGnews.com