Киевскую синагогу обклеили листовками антисемитского характера

В Киеве синагогу Розенберга и памятник Шолом-Алейхему неизвестные обклеили листовками антисемитского характера.

На открытках изображен логотип ВО «Свобода», портрет Тараса Шевченко и стихи. Кроме того, листовки подобного содержания были обнаружены утром 19 марта рядом с ресторанами Цимес и Хайфа. В листовках, в частности, содержится цитата из произведения Тараса Шевченко.

В ВО «Свобода» эту акцию назвали провокацией. Как сообщил «Комментариям» депутат-«свободовец» Руслан Кошулинский, «Свобода» не имеет отношения к этой акции.

«Свобода», когда делает какие-то акции, то всегда декларирует это и официально выражает свою позицию. Информация о такой акции появилась бы на официальной веб-странице ВО «Свобода», - отметил он.

Также Кошулинский заявил, что возможно эти листовки расклеили те же провокаторы, которые и раньше обвиняли «Свободу» в том, что они в Ужгороде срывали какие-то кокарды из венгерских детей.

Сведения по фактам распространения в Киеве листовок антисемитского характера внесены в Единый учет Печерского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве.

РИСУ