На Львовщине украли крышу одной из крупнейших в Европе синагог

В городе Жовква (Львовская область) разобрано и украдено 5 кв. м крыши на еврейской синагоге, которая является памятником архитектуры, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на сайт еврейской общины Киева.

Об этом сообщили в Главном управлении Министерства внутренних дел во Львовской области. По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний местный житель. Стоимость украденной медной жести составляет 4 тыс. гривен.

Жовковская синагога – памятник архитектуры, истории и культуры. Одна из крупнейших синагог в Европе. Построена в стиле ренессанса в XXVII веке; позднеренесансная стилистика дополнена элементами барокко. Синагога прилегала к городским стенам и Жидовским воротам, а благодаря толстым стенам с бойницами могла использоваться как башня городских укреплений, на ее крыше можно было устанавливать артиллерию. Расположено здание синагоги на улице Запорожской.