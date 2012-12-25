Израильский раввин инспектировал днепропетровскую мацепекарню

Главный раввин города Кфар-Хабада (Израиль) Мордехай-Шмуэль Ашкенази посетил с визитом Днепропетровск, побывав в частности в знаменитой мацепекарне. Об этом сообщает РИСУ со ссылкой на сайт местной иудейской общины.

Раввин Мордехай-Шмуэль Ашкенази высоко оценил работу Департамента кашрута днепропетровской еврейской общины, который возглавляет раввин Элиша Барам, отметив, что развитие инфраструктуры кошерных производств в Днепропетровске весьма впечатляет.

Особое внимание раввин Мордехай-Шмуэль Ашкенази в этот свой визит уделил днепропетровской мацепекарне, где изготовляется маца-шмура ручной работы в соответствии с самыми строгими требованиями еврейского закона, из пшеницы, находящейся под постоянным контролем с момента сбора урожая. Работа мацепекарни заслужила высокую оценку раввина, являющимся мировым авторитетом в вопросах кошерности.

«Рав Ашкенази высказал много комплиментов в наш адрес за нашу работу и тот уровень, которого мы достигли, - сказал раввин Элиша Барам, - Наша маца-шмура получила подтверждение своего высочайшего уровня кошерности, ну а в том, что она самая вкусная в мире, может легко убедиться каждый, кто ее попробует».