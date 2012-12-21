Главный раввин Киева попросил не называть евреев словом "жид"

Моше-Реувен Асман, главный раввин Киева попросил не использовать публично слово "жид".

Об этом он заявил порталу "Форум Daily", пишет Gazeta.ua.

"Тот, кто сегодня использует слово" жид ", делает это для того, чтобы сознательно оскорбить евреев. Тот, кто называет евреев" жидами ", специально разрушает межнациональный мир в нашей стране. Как главный раввин Украины, я обращаюсь ко всем здравомыслящим гражданам нашей страны с просьбой не использовать оскорбительные для евреев слова ", - подчеркнул раввин, - в прошлые века на украинских землях словом" жид "действительно просто называли евреев, и это не носило оскорбительный характер в Украине и Польше. Но в последние 100-150 лет произошло изменение, в результате которого слово "жид" приобрело оскорбительный для евреев смысл. Этим словом евреев называли те, кто хотел их обидеть или высказать свое негативное к ним отношение".

РИСУ