У Стены Плача найден конверт с чеками на сотни миллионов долларов

Полиция Иерусалима разыскивает мужчину, потерявшего или сознательно оставившего возле Стены Плача конверт с сотнями чеков на общую сумму в сотни миллионов долларов, сообщает «Православие.By» со ссылкой на NEWSru.co.il.

По информации сайта "Мако", конверт, в котором находились сотни банковских чеков, был найден 18 декабря одним из молящихся. Он передал конверт в ближайшее отделение полиции.

По словам сотрудников иерусалимской полиции, находящиеся в конверте чеки были выданы банками разных стран. Они не содержат "кросса" и в графе "получатель" нет никаких пометок. В настоящее время полиция пытается разыскать их владельца.

Комментируя эту находку, в офисе раввина Стены Плача журналисту Йоси Зильберману сообщили, что это далеко не первый случай, когда молящиеся оставляют чеки в качестве пожертвования. Самый "запоминающийся чек" был выписан на миллион долларов, однако впоследствии выяснилось, что чек был без покрытия.

В офисе раввина Стены плача говорят также, что очень часто молящиеся хотят внести пожертвование, однако у них нет денег, и поэтому они в копилку для пожертвований кладут чеки без покрытия.