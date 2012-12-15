Хасиды просят передать им в аренду караимскую кенассу

Объединение (Федерация) хасидов Хабад Любавич иудейских религиозных объединений обратилось к властям Киева с просьбой передать в аренду караимскую кенассу по адресу: ул. Ярославов Вал, 7 для проведения богослужений.

Об этом УНИАН сообщили в постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма, которая получила соответствующее обращение религиозной общины.

По словам Председателя этой комиссии Александра Бригинца, рассматривается возможный вариант передачи указанного здания в почасовую аренду для проведения богослужений, как это, например, практикуется в Костеле Святого Николая, где вечером проходят концерты органной и симфонической музыки, а днем богослужение. Поэтому комиссия приняла решение обратится к соответствующим управлениям с просьбой рассмотреть это предложение.

Так, комиссия направила обращение в ГУ охраны культурного наследия, ГУ коммунальной собственности и Департамент культуры с просьбой провести экспертизу на предмет передачи кенассы в аренду на время проведения богослужений.

«Я предполагаю, что и в случае передачи кенассы религиозной общине все будет не просто, поскольку в помещении сегодня находится заведение культуры - Дом актера», - отметил А.Бригинец.

В качестве примера, депутат напомнил историю с передачей здания на ул. Сковороды, 9-Б, на эксплуатацию которой претендует религиозная община Русской православной старообрядчекой церкви как на здание, которое исторически принадлежало их общине. Однако старообрядцы не могут его получить, поскольку сегодня здание находится в пользовании Института археологии НАН Украины.

Комиссия по вопросам культуры также направила обращение в ГУ охраны культурного наследия с просьбой инициировать выделение средств в бюджете Киева на 2013 год для ремонта кенассы, поскольку она находится в критическом состоянии (фундамент здания треснул и разваливается).

Как информируют в комиссии, Караимская кенасса была построена по инициативе Соломона Когена и с благословения киевского газана Иосифа Султанского в течение 1898-1902 годов архитектором Владиславом Городецким. Строение отличается красотой и роскошью отделки в мавритано-арабском стиле.