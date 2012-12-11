Иудеи всего мира с 8 по 16 декабря отмечают Хануку

В 2012 году Ханука празднуется с ночи 8 по 16 декабря.

Этот восьмидневный праздник начинается двадцать пятого числа месяца еврейского календаря кислев. Само слово "ханука" в переводе означает "обновление", "освящение". Еще его называют "праздником огней".

Отмечается праздник в память о победе Маккавеев над греко-сирийскими захватчиками. События происходили в Иерусалиме в 138 году до нашей эры. Греческие правители того времени - династия Селевкидов - пытались искоренить иудейскую культуру огнем и мечом: свитки Торы подвергались сожжению, было запрещено обрезание, изучение Торы, соблюдение субботы и праздников. За нарушение этих запретов евреям грозили казни. В Иерусалимском Храме была установлена статуя Зевса.

Даже многие из тех, кто не всегда соблюдал обряды и законы Торы, откликнулись на призыв первосвященника Матитьягу Хасмонея, отказавшегося поклоняться греческим идолам. Он поднял вооруженное восстание против угнетателей. После смерти Матитьягу дело продолжил его сын - Иегуда Маккавей (Макаби), под чьим предводительством евреи одерживали одну победу за другой и мало-помалу освободили от врага родную землю и Иерусалим. Это была война не за власть и не за территории, а за духовную независимость от чуждых влияний.

В течение всех дней праздника зажигают свечи, добавляя по свече каждый день. Если это возможно, следует наполнять ханукальные светильники очищенным оливковым маслом и пользоваться фитилем, скрученным из хлопковых волокон, поскольку в таком случае светильник дает ясный, чистый свет и напоминает о светильниках, стоявших в Храме, в которых тоже горело оливковое масло. Но годятся и любые другие масла и фитиль, если их пламя горит ровно и не дает копоти. Можно зажигать и восковые, сальные или парафиновые свечи. Светильник должен быть красивым и хорошо начищенным, желательно - металлическим или стеклянным.

Мудрецы постановили, что светильники следует зажигать у главного, ближайшего к Ршут Гарабим (общественной территории, - ред.) входа в дом, с левой стороны двери, напротив мезузы. В наше время многие ставят светильники на подоконники окон, выходящих на улицу.

Хотя в Хануку не обязательно устраивать праздничную трапезу, большинство евреев все-таки старается в эти дни садиться за стол в праздничной обстановке. В сефардских общинах Иерусалима устраивают в дни Хануки многолюдные застолья, одна из задач которых - мирить людей, поссорившихся между собой.

В эти замечательные дни принято угощать всех сладкими пончиками, обмениваться забавными подарками. Детям в этот праздник дарят игрушки или дают деньги, называемые Хануке гелд, на которые дети могут купить себе сладости.

Корреспондент.net

