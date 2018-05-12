В Киеве зажгли самую большую ханукию Украины

В воскресенье, 9 декабря, в Киеве у Арки Дружбы народов зажгли самую большую ханукию Украины. Огромное количество людей из Киева и разных городов Украины собрались, чтобы вместе встретить второй день праздника Ханука.

В этот вечер две ханукальные свечи торжественно зажгли главный раввин Украины и Киева Моше-Реувен Асман, президент Всемирного форума русскоязычного еврейства и председатель Еврейской общины Киева Александр Левин и посол Израиля в Украине Реувен Дин Эль.

Арка Дружбы народов во время праздника полностью преобразилась. На протяжении всего вечера можно было наблюдать необычную "синагогу на колесах" (мицвотанк) и праздничный парад машин, на крышах которых висели вывески "Веселой Хануки" и ярко горели ханукальные свечи.

Для всех желающих были приготовлены традиционные угощения: пончики и согревающий "лехаим". В завершении мероприятия, после грандиозного шоу барабанщиков и лазерного шоу, раввины и гости мероприятия танцевали зажигательные хасидские танцы, сообщает сайт Еврейской общины Киева.

«Уважаемые соотечественники! Чистосердечно поздравляю вас с праздником Хануки. Тысячелетняя традиция празднования этого события свидетельствует об исторической памяти народа и его непоколебимой вере в Господа», – говорится в поздравлении президента Украины, размещенном на сайте главы государства.

«Пусть в эти праздничные дни ханукальные огни согреют сердца и души, принесут семейное тепло и уют в ваши дома. Желаю всем счастья, мира и достатка», – пожелал он.

Напомним, в 2010 году главный раввин Украины Моше Реувен Асман пригласил Януковича в центральную синагогу в Киеве по случаю Хануки. По словам раввина, существует такое поверье, что если кандидат в президенты или президент, желающий продлить свои полномочия на второй срок, зажжет свечу в синагоге на Хануку, то его желание исполнится. Но тогда Янукович отклонил приглашение. Анна Герман заявила, что президент "всегда ходит в храмы той церкви, к которой он принадлежит с детства, в которой он крещен и в которую он ходил всегда, несмотря на то, был ли он в оппозиции, стал ли президентом".

В этом году в день празднования Хануки у Президента Украины начался рабочий визит в Индию.

*** Ханука - еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Этот праздник начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней.

Название этого праздника происходит, вероятно, от выражения "хануккат ха-мизбеах" (освящение [обновление] жертвенника), которое произошло сразу после освобождения Храма Маккавеями и его очищения от идолов. Другое название праздника — Хаг Урим ("Праздник Огней") — впервые упоминается Иосифом Флавием.

По традиции, в еврейских домах с наступлением Хануки в течение восьми вечеров зажигают праздничный светильник. При этом принято устанавливать ханукию на улице у входа в дом или на подоконнике - чтобы ее свет был виден всем. В последние десятилетия возникла традиция устанавливать большие ханукии на площадях городов.

Фото Сергея ВЛАДЫКИНА, MIGnews.com.ua

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии" - по материалам открытых источников.