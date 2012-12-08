Сегодня евреи зажгут свечи по случаю праздника Хануки

Торжества, посвященные одному из самых веселых еврейских праздников — Хануке, празднику света и огней, — начнутся сегодня 8 декабря и продлятся восемь дней, сообщает РИА Новости.

Ханука — это еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Этот праздник начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней. В 2012 году Ханука празднуется с ночи 8 по 16 декабря.

Еврейские общины с наступающим праздником Хануки поздравил главный раввин России Берл Лазар.

"Ханука — это праздник оптимизма, света, уверенности том, что Бог даст нам силы преодолеть любые препятствия, благословит нас на решение любых возникающих проблем. И когда каждый из вас зажжет свою менору — он как бы установит канал связи, по которому это благословение с небес снизойдет на вас, ваших родных и близких, на всех, кто вам дорог", — отметил Лазар.

Название праздника Ханука происходит от слова "хануккат", что в переводе означает "освящение". По традиции, в еврейских домах с наступлением Хануки в течение восьми вечеров зажигают праздничный светильник. При этом принято устанавливать ханукию на улице у входа в дом или на подоконнике — чтобы ее свет был виден всем. В последние десятилетия возникла традиция устанавливать большие ханукии на площадях городов.