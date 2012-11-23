В Киеве проходит конференция европейских раввинов

Раввины из разных стран Европы съехались в Киев. Конференция европейских раввинов во главе с известным раввином Пинхасом Гольдшмидтом каждые полгода проводит свои саммиты в одной из столиц Старого Света. Украину выбрали впервые. Гостей принял сопредседатель Европейского еврейского парламента Вадим Рабинович и еще ряд депутатов ЕЕП.

Конференция европейских раввинов является главным событием, которое объединяет ортодоксальных раввинов Европы. На нее съезжаются более 700 религиозных лидеров из основных европейских общин. Они посещают местную еврейскую общину и проводят встречи с членами правительства страны.

Как отметил Президент Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт: «Нас воодушевило то, что мы увидели в Украине. В этой стране существует замечательная еврейская община. На мероприятие нас пригласила еврейская община Украины. А сейчас мы были приглашены в синагогу Бродского на обед с сопредседателем Европейского еврейского парламента Украины господином Рабиновичем».

В сообщении отмечатся, что «встреча членов ЕЕП и Конференция европейских раввинов проходят на фоне роста антисемитизма в Европе. Под угрозу ставятся традиционные еврейские обряды, такие как кошерный забой животных и обрезание в религиозных целях».

«Сейчас появилось новое давление на религиозные обряды. Это касается не только еврейской общины, но и других сообществ, в том числе и иммигрантов. Это происходит в таких странах, как Германия, Голландия и Франция. Целью мероприятия является уменьшение давления на такие традиционные обряды, как обрезание и ритуальный забой животных. Именно эти вопросы и стали ключевыми на повестке дня на состоявшейся в Киеве конференции европейских раввинов», - сказав П.Гольдшмидт:.

Следующая Конференция европейских раввинов состоится весной 2013 года.

Сайт Объединенной еврейской общины Украины