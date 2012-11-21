Раввинам на юге Израиля запрещено покидать обстреливаемые города

Главный раввин Израиля Йона Мецгер издал галахическое постановление, запрещающее раввинам на юге страны покидать находящиеся под ракетными обстрелами города, сообщает NEWSru.co.il.

В нем Мецгер сравнил раввинов, возглавляющих и обучающих общины верующих, с сотрудниками "скорой помощи", полиции и членами муниципальных советов, которые по закону не имеют права бросить свой пост.

Ранее Мецгер постановил, что нельзя откладывать свадьбы из-за ракетных обстрелов, поскольку, по словам главного раввина, сейчас людям нужна радость. Поэтому брачующимся жителям юга рекомендовано или сократить количество гостей, чтобы не нарушать инструкции управления тылом, или перенести место проведения свадьбы в центр страны.