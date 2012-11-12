В еврейском центре «Менора» открыт воскресный университет

В днепропетровском еврейском центре «Менора» в воскресенье стартувала серия лекций по еврейской истории и религии. Прийти и послушать может любой желающий, независимо от возраста, национальности и вероисповедания.

Занятия в воскресном университете будут ежемесячными. Всем желающим расскажут про наиболее интересные и важные вопросы еврейской истории в контексте истории Украины и всемирной истории. Кроме того, в воскресном университете планируется проведение занятий по еврейской традиции, философии, психологии.

Занятия будут проводить научные сотрудники института «Ткума», а также историки, философы, политологи из Украины и других стран мира. На протяжении 2012 и 2013 гг. они расскажут всем желающим днепропетровцам про Тору, древние еврейские цивилизации, о жизни евреев в различные исторические периоды, Холокост, а также про взаимоотношения иудаизма с другими религиями.

Gorod.dp.

