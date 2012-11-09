В Днепропетровске открылся отель с системой "шабат"

В Днепропетровске, в крупнейшем в мире еврейском центре "Менора", открылся первый в Украине 4-звездочный отель с системой "шабат".

Отель расположен в центре города на восьми этажах одной из семи башен еврейского центра.

В "Menorah Hotel" 80 комфортабельных номеров, которые имеют разные категории - "Стандарт-эконом", "Стандарт-классик", "Стандарт-бизнес" и "Люкс".

Здесь все предусмотрено для людей, придерживающихся религиозных правил.

В определенное время суток в отеле включается электронная автоматическая система "шабат". Это, в частности, касается пользования лифтом, системы освещения и замков в индивидуальных номерах. Кроме того, в ресторанах отеля для клиентов предусмотрена только кошерная пища - изготовленная из экологически чистых свежих продуктов, сообщила на презентации гостиницы начальник отдела маркетинга и развития ООО "Менора ЛТД" Марьяна Геллер.

Как рассказала журналистам управляющая гостиничным комплексом Ирина Кошеленко, здесь есть все условия для проведения деловых встреч и конференций: отель насчитывает шесть конференц-залов.

"Однако мы надеемся, что само открытие в Днепропетровске крупнейшего еврейского центра в мире станет интересным для туристов из разных стран. Я убеждена, что поток туристов в наш город значительно увеличится", - сказала И.Кошеленко.

JewishNews.com.ua