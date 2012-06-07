Церковь вряд ли может указывать депутатам за что голосовать

Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх выразил сомнение, что Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) уполномочен давать советы Верховной Раде, какой законопроект поддерживать, а какой - нет.

"Честно говоря, на мой взгляд, письмо-обращение архиепископа Святослава написано несколько странно. Я не думаю, что в функции Всеукраинского Совета Церквей входит обязанность говорить Верховной Раде, за что они должны проголосовать", – отметил Яков Дов Блайх.

Он заметил, что глава УГКЦ не расписывался за других руководителей конфессий, а как председательствующий ВСЦиРО подписался сам во исполнение решения секретариата.

В то же время главный раввин Украины подчеркнул, что письмо-обращение к спикеру Владимиру Литвину написал бы по-другому, в частности, попросил бы, чтобы законопроект депутатов от фракции Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко не использовали для раскола страны. Он напомнил, что в 2006 году ВСЦиРО подписался под документом о функционировании языков и угрозах сепаратизма. "Это было обсуждено на секретариате", - отметил Яков Дов Блайх.

Он также проинформировал, что в среду, 30 мая, состоится заседание ВСЦ, "и мы снова вернемся к обсуждению этого вопроса".

Что касается самого законопроекта, то Яков Дов Блайх убежден: государство должно заниматься развитием и поддержкой и других национальных языков, поскольку в Украине проживает очень большой процент людей, которые не разговаривают на государственном языке.

"Такие люди также должны иметь право полноценно функционировать внутри страны. Я понимаю, что государственный язык должен быть один, но мне кажется, что необходимо найти возможность дать полноценно разговаривать на том языке, на котором человек хочет", - считает главный раввин Украины.

РИСУ