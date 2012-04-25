В Киеве заложен первый камень Еврейского общинного центра
Доставлен из Иерусалима
Еврейская религиозная община Киева под эгидой Всемирного форума русскоязычного еврейства сегодня, 25 апреля, провела торжественную церемонию закладки камня, который станет началом строительства крупнейшего в Украине Еврейского общинного центра.
Вместе с символическим камнем, который был специально доставлен из Иерусалима, в фундамент будущего центра также заложена капсула с посланием для потомков, говорится в переданном УНИАН сообщении Еврейской религиозной общины.
«В послании, которое мы адресуем следующим поколениям, мы призываем их продолжать идти нашим путем - путем духовности, добра, мира и созидания», - сообщил президент Всемирного форума русскоязычного еврейства Александер Левин, отметив, что еврейская диаспора гордится тем, что в Украине, как и в любой другой цивилизованной стране, появится подобный общинный центр. Он рассказал, что в центре будут представлены различные социальные, образовательные, спортивные, молодежные, детские, религиозные и досуговые программы, а также сценические площадки, на которых смогут выступать музыкальные и театральные коллективы.
Главный раввин Киева и Украины Моше-Реувен Асман поздравил всех собравшихся и подчеркнул символичность того, что именно сегодня, когда в Израиле отмечают День памяти павших солдат, закладывается первый камень в фундамент будущего общинного центра.
«Как написано в Псалмах, закладка первого камня - это очень важный шаг и большой праздник. Киевский еврейский общинный центр станет культурным, образовательным и религиозным центром для евреев Киева», - подчеркнул М.Асман.
Инициаторы проекта также подчеркнули, что дата начала строительства была выбрана не случайно и приурочена к 64-й годовщине независимости государства Израиль.
По информации Еврейской общины, заместитель премьер-министра страны и министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман направил инициаторам проекта благодарственное письмо. «Я уверен, что создаваемый вами центр станет эпицентром еврейского образования и укреплением украинско-израильских отношения. От имени правительства Израиля поддерживаю вашу инициативу», - отметил А.Либерман.
В церемонии закладки первого камня также приняли участие глава парламентской коалиции израильского парламента Зеев Элькин, советник начальника управления по делам национальностей и религии КГГА, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, известный украинский бизнесмен и меценат Вадим Рабинович и заместитель начальника политического отдела Посольства США в Украине Бредли Паркер.
Вице-президент Европейского Парламента Яцик Протасевич направил письмо в адрес организаторов церемонии и еврейской общины Украины, в котором от имени Европейского Парламента приветствовал инициативу строительства общинного центра.
Напомним, 5 апреля 2012 года в Хозяйственном суде Киева состоялось первое судебное заседание по иску прокуратуры г. Киева в интересах управления экономики и инвестиций КГГА к ООО "ИБП". В судебном заседании в качестве третьей стороны на стороне ответчика (ООО "ИБП") к участию в процессе была допущена Еврейская религиозная община г.Киева. В судебном заседании рассматривалось ходатайство прокуратуры Киева о наложении ареста на земельный участок, на котором планируют создать Киевский еврейский общинный центр. В наложении ареста на участок суд отказал. Однако, суд принял решение о наложении ареста на денежные средства ООО "ИБП".
20 апреля М.Асман заявил, что «торжественное начало строительства начнется, несмотря на то, что киевские власти пытаются через суд отобрать у еврейской общины землю, выделенную ранее по ул. Ползунова в Соломенском районе Киева под строительство комплекса, в котором планировали открыть Киевский еврейский общинный центр».
Еврейская община обратилась в прессе к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой «остановить несправедливые действия киевских городских властей».