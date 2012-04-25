В Киеве заложен первый камень Еврейского общинного центра

Еврейская религиозная община Киева под эгидой Всемирного форума русскоязычного еврейства сегодня, 25 апреля, провела торжественную церемонию закладки камня, который станет началом строительства крупнейшего в Украине Еврейского общинного центра.

Вместе с символическим камнем, который был специально доставлен из Иерусалима, в фундамент будущего центра также заложена капсула с посланием для потомков, говорится в переданном УНИАН сообщении Еврейской религиозной общины.

«В послании, которое мы адресуем следующим поколениям, мы призываем их продолжать идти нашим путем - путем духовности, добра, мира и созидания», - сообщил президент Всемирного форума русскоязычного еврейства Александер Левин, отметив, что еврейская диаспора гордится тем, что в Украине, как и в любой другой цивилизованной стране, появится подобный общинный центр. Он рассказал, что в центре будут представлены различные социальные, образовательные, спортивные, молодежные, детские, религиозные и досуговые программы, а также сценические площадки, на которых смогут выступать музыкальные и театральные коллективы.

Главный раввин Киева и Украины Моше-Реувен Асман поздравил всех собравшихся и подчеркнул символичность того, что именно сегодня, когда в Израиле отмечают День памяти павших солдат, закладывается первый камень в фундамент будущего общинного центра.

«Как написано в Псалмах, закладка первого камня - это очень важный шаг и большой праздник. Киевский еврейский общинный центр станет культурным, образовательным и религиозным центром для евреев Киева», - подчеркнул М.Асман.

Инициаторы проекта также подчеркнули, что дата начала строительства была выбрана не случайно и приурочена к 64-й годовщине независимости государства Израиль.

По информации Еврейской общины, заместитель премьер-министра страны и министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман направил инициаторам проекта благодарственное письмо. «Я уверен, что создаваемый вами центр станет эпицентром еврейского образования и укреплением украинско-израильских отношения. От имени правительства Израиля поддерживаю вашу инициативу», - отметил А.Либерман.

В церемонии закладки первого камня также приняли участие глава парламентской коалиции израильского парламента Зеев Элькин, советник начальника управления по делам национальностей и религии КГГА, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, известный украинский бизнесмен и меценат Вадим Рабинович и заместитель начальника политического отдела Посольства США в Украине Бредли Паркер.

Вице-президент Европейского Парламента Яцик Протасевич направил письмо в адрес организаторов церемонии и еврейской общины Украины, в котором от имени Европейского Парламента приветствовал инициативу строительства общинного центра.

Напомним, 5 апреля 2012 года в Хозяйственном суде Киева состоялось первое судебное заседание по иску прокуратуры г. Киева в интересах управления экономики и инвестиций КГГА к ООО "ИБП". В судебном заседании в качестве третьей стороны на стороне ответчика (ООО "ИБП") к участию в процессе была допущена Еврейская религиозная община г.Киева. В судебном заседании рассматривалось ходатайство прокуратуры Киева о наложении ареста на земельный участок, на котором планируют создать Киевский еврейский общинный центр. В наложении ареста на участок суд отказал. Однако, суд принял решение о наложении ареста на денежные средства ООО "ИБП".

20 апреля М.Асман заявил, что «торжественное начало строительства начнется, несмотря на то, что киевские власти пытаются через суд отобрать у еврейской общины землю, выделенную ранее по ул. Ползунова в Соломенском районе Киева под строительство комплекса, в котором планировали открыть Киевский еврейский общинный центр».

Еврейская община обратилась в прессе к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой «остановить несправедливые действия киевских городских властей».