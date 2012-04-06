Иудеи празднуют Песах

Песах - центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта. Начинается на 15-й день весеннего месяца нисан. В этом году прездуется 6-13 апреля.

В Израиле Песах - семидневный праздник, первый и последний дни которого - полноценные праздники и нерабочие дни. Промежуточные дни называются словами холь а-мозд («праздничные будни»). За пределами Израиля праздник длится 8 дней, из которых первые два и заключительные два - полноценные праздники.

Слово песах (пасха) означает "прохождение мимо". Праздник получил такое название в память о том, как ангел смерти проходил мимо домов иудеев, поражая только египетских первенцев. Чтобы ангел мог отличить еврейские дома от египетских, каждой еврейской семье было велено заколоть ягненка и его кровью помазать косяки дверей. Только после смерти всех египетских первенцев фараон позволил евреям покинуть Египет. В основе Песаха лежат два наиболее архаичных сельскохозяйственных праздника: праздник нового приплода скота, когда приносился в жертву однолетний ягненок, и праздник первой жатвы (сбор урожая ячменя), когда уничтожался старый хлеб и из пресного теста выпекался новый - маца. Впоследствии эти праздники были объединены.

Кульминационным моментом Песаха является вечерняя трапеза, седер («порядок»), которая устраивается в первую и во вторую ночь праздника. Во время седера в определенной последовательности читают повествование об Исходе (по книге Агада) и едят особые символические блюда. Остальные дни Песаха предназначенные для разного рода праздничных занятий. Как правило, в эти дни не работают и не решают деловых вопросов (хотя, в принципе, это и не запрещается). Не выполняют и домашнюю работу - стирку, уборку дома и т.д. Приготовление пищи, естественно, дозволяется. А освободившееся время используют для более глубокого изучения Торы. Проводят больше времени с семьей. Ходят в гости. Путешествуют по земле Израиля. Те, кто не живет в Иерусалиме, стараются посетить этот единственный в своем роде город.

На основании предписаний Торы в праздник Песах каждый должен был совершить паломничество в Иерусалимский Храм и там на второй день праздника принести в жертву ягненка и сноп ячменя. В седьмой день Песаха евреи празднуют окончательное освобождение. В синагоге во время пасхального богослужения читается Песнь Песней, отражающая земледельческие истоки праздника. Этот день завершает торжества праздника Песах и считается нерабочим. Он отмечается в радостной атмосфере, с пением и танцами. В полночь в синагогах и в религиозных учебных заведениях устраивается церемония "разделения морских вод". А в семьях с наступлением вечера делают разделение между праздничным днем и буднями. Выпивают последний символический бокал вина и после произносят: В будущем году - в Иерусалиме!

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