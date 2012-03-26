Раввинат Турции выступил против рекламы шампуня с Гитлером

Еврейская община Турции выступила с протестом против рекламы шампуня Biomen, в которой были использованы архивные кадры с Адольфом Гитлером.

В рекламе был использован видеофрагмент с выступления Гитлера. В ролике диктатор заявляет, что если мужчины не носят женскую одежду, они не должны и пользоваться женским шампунем. Настоящие мужчины, как утверждает Гитлер, должны пользоваться шампунем Biomen.

Реклама была запущена на турецком телевидении на прошлой неделе. Главный раввинат Турции сообщил, что уже обращался к рекламному агентству, сделавшему ролик, и выразил ему свое недовольство рекламой. Тем не менее, ролик продолжал появляться в различных СМИ. В раввинате заявили, что использование образа Гитлера в рекламе является абсолютно недопустимым. "Мы сожалеем о таком складе ума (рекламодателей) и напоминаем о важности публичных извинений. Публичное извинение могло бы возместить ущерб, нанесенный этой рекламой общественному сознанию," - говорится в обращении.

Лента.Ру



