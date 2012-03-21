В г.Умань на территории синагоги сгорел автомобиль

В городе Умань Черкасской области на территории синагоги сгорел автомобиль.

Как сообщает сайт Черкасского областного управления МЧС, пожар произошел на территории синагоги брацлавских хасидов Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана 21 марта в половине первого часа ночи. Пожар автомобиля скорой медицинской помощи «Volkswagen», принадлежащего израильской общественной организации «ЗАКА», обнаружил охранник, который и сообщил о ней спасателям. Еще до приезда пожарного подразделения охрана попыталась самостоятельно потушить пожар. Однако, полностью укротить огненную стихию удалось лишь когда на место происшествия прибыли пожарные Уманского райотдела МЧС. Огнем уничтожены салон автомобиля. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

