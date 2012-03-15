У главного раввина Украины родился 12 ребенок

У главного раввина Украины Моше Реувена АСМАНА, в день его рожденья, родился двенадцатый ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврейской религиозной общины Украины, заметив, что родился мальчик, имя которому будет дано, согласно еврейской традиции, через 8 дней.

Также в пресс-службе заметили, что у главного раввина Украины уже есть две внучки и внук.

Справка УНИАН. Моше Реувен АСМАН родился 14 марта 1966 года в г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург, Россия). В 1987 г. после женитьбы уехал в Израиль. В 1991 г. прибыл в Украину. 11 сентября 2005 на собрании представителей всех регионов Украины был избран главным раввином Украины.