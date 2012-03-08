Иудеи празднуют Пурим

7 марта, вечером, после захода солнца, с наступлением по еврейскому календарю 14 дня месяца Адара, последователи иудаизма начинают отмечать Пурим (Праздник Жребия), установленный в память о спасении евреев от истребления, попытки которого были предприняты в Персидском царстве во время правления царя Артаксеркса (V в. до н.э.).

События, которые легли в основу праздника, подробно изложены в книге Эсфирь (Эстер). Суть истории Эсфири заключается в том, что она стала женой Артаксеркса, скрыв свое еврейское происхождение. Единственный родственник Эсфири, Мардохей, раскрыл заговор против евреев и рассказал ей об этом. Заговор исходил от Амана, советника царя, который испытывал ненависть к евреям, унаследованную им от предков. Праведный Мардохей, будучи на службе у царя, отказался поклониться до земли Аману, поскольку так требовала от него вера. Это дало повод Аману убедить царя, что его иудейские подданные не были ему верны, и добиться согласия на их истребление за один день во всех концах царства. Чтобы решить, в какой день следует начать их истребление, Аман бросил жребий - пур (отсюда и название праздника), который выпал на 13 Адара. Но когда о заговоре царю рассказала его жена Эсфирь, последствия для Амана были самыми тяжелыми: под впечатлением от мужества жены, которая рисковала собственной жизнью, нарушая запрет самовольно обращаться к царю и признавая свое еврейское происхождение, царь казнил не евреев, а самого Амана. 13 Адара во всех городах Персидского царства евреи уничтожили своих врагов, а на следующий день устроили отдых и торжество в честь победы и избавления. Поэтому празднование Пурима проводится 14 Адара.

В синагогах 14 Адара во время утренней и вечерней молитвы читается свиток книги Эсфирь (Мегилат Эстер) и произносятся три благословения. Существует обычай при упоминании имени Амана во время чтения шуметь и бить в грегер - "колотушку Амана".

Кроме чтения свитка книги Эсфирь существуют еще три "обязанности" (мицвот), выполняемые в праздник Пурим: дарение подарков, подаяние бедным и праздничная трапеза. Чтобы выполнить предписание о подарках, каждый человек относит или посылает своим знакомым или родственникам мишлоах манот - два вида еды (как правило - сладости) или напитков. Подаяние принято давать, по меньшей мере, двум нуждающимся; кроме того, накануне праздника каждый жертвует в общину символическую сумму - "полшекеля" - как символ солидарности всего народа.

Талмуд предписывает евреям проводить праздничный день "в веселье". Это один из немногих праздников, когда евреям разрешено употреблять крепкие напитки. Праздничная трапеза в этот период отличается обилием блюд и вин. Самое известное традиционное блюдо, связанное с Пуримом, - треугольные пирожки из сладкого теста с начинкой из мака и меда (хоменташен).