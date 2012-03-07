Сегодня у иудеев день траура и поста

Сегодня в иудаизме - день траура и поста перед праздником Пурим. Начинается утром 13-го Адара и заканчивается до наступления сумерек 13-го адара, в канун праздника Пурим. Если тринадцатое адара выпадает на субботу, пост переносится на предшествующий субботе четверг (11 адара). Во время этого поста (также как и в другие посты) нельзя не только есть, но и пить. Пост был установлен в память о событиях Пурима, когда по инициативе Эстер евреи Персии постились и молились о спасении от истребления их Аманом. Тогда евреи постились три дня. Однако для последующих поколений установили однодневный пост, ибо дольше без воды могут обходиться только особо сильные духом люди. Так как пост Эстер не входит в число четырех упомянутых в Писании общественных постов, законы его соблюдения мягче: не поститься разрешено беременным, кормящим матерям и больным, а также выполняющим тяжелую работу.

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