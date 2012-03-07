В Израиле евреям напомнили, что посещение Храмовой горы запрещено

Главный раввин Израиля Шломо АМАР, а также ряд других высокопоставленных раввинов, опубликовали заявление, напоминающее общественности, что посещение Храмовой горы запрещено еврейским законом.

Это предупреждение было издано в связи с участившимися восхождениями израильтян на самую большую еврейскую святыню, что, по мнению большинства раввинов, недопустимо.

"Это священный долг, пробудить ваши сердца, напомнив, что восхождение на Храмовую гору запрещено в соответствии с еврейским законом", - говорится в заявлении.

"Этот запрет был простым и ясным в течение длительного времени, и его придерживались все великие мудрецы Торы", - напомнили раввины.

MIGnews

