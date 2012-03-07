В Израиле евреям напомнили, что посещение Храмовой горы запрещено
12:16, 07 марта 2012Иудаизм
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Главный раввин Израиля
Главный раввин Израиля Шломо АМАР, а также ряд других высокопоставленных раввинов, опубликовали заявление, напоминающее общественности, что посещение Храмовой горы запрещено еврейским законом.
Это предупреждение было издано в связи с участившимися восхождениями израильтян на самую большую еврейскую святыню, что, по мнению большинства раввинов, недопустимо.
"Это священный долг, пробудить ваши сердца, напомнив, что восхождение на Храмовую гору запрещено в соответствии с еврейским законом", - говорится в заявлении.
"Этот запрет был простым и ясным в течение длительного времени, и его придерживались все великие мудрецы Торы", - напомнили раввины.
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