В Израиле повысили «брачный возраст»

Минимальный возраст для вступления в брак в Израиле должен быть повышен на один год – до 18 лет. Израильский кабинет министров одобрил соответствующий законопроект.

Вместе с тем, решено уделять больше внимания соблюдению прав женщин и следить за тем, чтобы браки не совершались по принуждению, особенно в традиционных арабских и ультра-«ортодоксальных» иудейских общинах.

Представитель консервативного партийного блока «Ликуд» Ярив Левин заявил, что несовершеннолетние девушки, вышедшие замуж, часто подвергаются социальной дискриминации и не получают надлежащего образования. Кроме того, в таких семьях фиксируется значительно больше случаев домашнего насилия, а также разводов и связанных с ними финансовых проблем.

Другой важной причиной для принятия нового закона стала необходимость привести закон о браке в соответствие с действующими в стране законодательными актами. В Израиле человек приобретает всю полноту гражданских прав и обязанностей при достижении 18-летнего возраста.

Брачный возраст в Израиле был установлен 62 года назад. Протесты ультра-«ортодоксальных» и арабских партий до сих пор не позволяли его изменить.

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