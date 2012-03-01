В Тернополе иудеи просят у власти часть конфискованных синагог

Примерно десятилетие продолжается бесплодная переписка Тернопольской организации "Еврейская община" и власти по поводу возвращения иудееям хотя бы одного из молитвенных домов. До войны таких было 40.

Члены еврейской общины жалуются, что им приходится собираться почти на окраине города и исполнять религиозные обряды в приспособленном помещении.

Зато в Тернопольском городском совете апеллируют, что общине же бесплатно выделили помещение на ул. 15 Апреля, 37 а площадью 130 кв. м.

"Куда мы только не обращались – и в Верховную Раду, и в Кабмин, и к главам областного совета и облгосадминистрации, и в областную прокуратуру. А с нынешним главой обладминистрации Валентином Хоптяном я даже встречался совместно с раввином. Все безуспешно. Почему во Львове, Ивано-Франковске и Хмельницком помещения возвращают, а в Тернополе – нет. Получается, что здесь власть не заинтересована, чтобы еврейская община имела помещение для богослужений. И хотя власть после выборов осенью 2010 г. в Тернополе изменилась, ее ответы на наши просьбы остаются одинаковыми: слово к слову, "рассказал председатель Тернопольской областной и городской еврейских организаций Игорь Банзерук корреспонденту РИСУ Владимиру Морозу.

Согласно документам, ОО "Еврейская община" обращалась по вопросу возвращения ей одного из зданий на ул. Франко, 13, 21, Князя Острожского, 7, 9, 13, ул. Шевченко, 24. Там, по их информации, до войны стояли молитвенные дома. Однако, многие из тех каменных домов уже не существуют. И именно здесь в течение десятилетия идет такая путаница, что иудеи иногда просят вернуть им то, чего нет или никогда им не принадлежало.

С другой стороны власть умудряется доказывать невозврат одного и той же здания различными вариантами, которые – бывает – противоречат друг другу.

РИСУ