В Умани для паломников-хасидов построят котеджный городок

В этом году для паломников-хасидов в городе Умань Черкасской области построят котеджный городок, рассчитанный на проживание 2,5 - 4 тыс. человек. Городок будет расположен на площади почти 2 га на улице Освободителей и будет обеспечен централизованным водоснабжением, водоотводом и электроснабжением.

Как сообщает черкасская газета «Молодь Черкащини» со ссылкой на заместителя городского председателя Умани Петра ПАЕВСКОГО, проект создания котеджного городка вызвал самый большой интерес у израильских инвесторов. Кроме того, израильская сторона готова вкладывать средства в переработку мусора и модернизацию системы водоснабжения Умани. Все проекты, отмеченные в комплексной программе, могут представлять интерес и для отечественных инвесторов.

Кроме того, власти Умани разработали комплексную программу по реализации совместных украинско-израильских инвестиционных инфраструктурных проектов в городе до 2020 года. Они предусматривают ремонт дорог, строительство туристического и медицинского центров, котеджного городка для паломников, мусороперерабатывающего завода. На базе городской больницы планируется создать Центр предоставления медицинских услуг не только для жителей города и его гостей, но и жителей окружающих населенных пунктов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации со ссылкой на председателя Черкасской облгосадминистрации Сергея ТУЛУБА, уже в этом году в Умани реализуют комплекс задач, чтобы обеспечить прием хасидов на новом высоком уровне. Это - создание новых медицинских пунктов предоставления неотложной медицинской помощи, привлечение волонтеров, создание «буферной зоны».

По словам С.ТУЛУБА, сегодня основная цель власти – сделать визиты хасидов в Умань комфортными, прежде всего, для жителей города. Уманцы должны получать из этого выгоду, а не лишние проблемы. Ведь паломничество, религиозный туризм – это общепризнанная мировая практика. Если хасиды приезжают в Умань, они должны вкладывать средства в развитие города. И Государство Израиль готово к сотрудничеству, соглашается развивать инфраструктуру города и области, отметил руководитель Черкасской области.