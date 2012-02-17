Израиль требует свободного доступа иудеев к Могиле Иосифа

Израильский министр информации и диаспоры Юлий Эдельштейн потребовал свободного доступа и постоянного присутствия иудеев у «Могилы Иосифа», сообщило агентство KNA. Памятник расположен на восточном въезде в долину между горами Гаризим и Гевал в окрестностях Наблуса (Шхем, в русской традиции - Сихем). Этот город на Западном берегу реки Иордан находится на территории Палестинской автономии, в исторической области Самария.

«Могила Иосифа», где, по преданию, похоронены библейский Иосиф и его два сына Ефрем и Манассия, - одно из самых почитаемых мест в иудаизме. Его также почитают христиане и мусульмане. Правда, приверженцы ислама считают, что библейский Иосиф похоронен в Хевроне.

Город Сихем, где находится гробница Иосифа, известен с библейских времён (1200 до Р.Х.). Город окружают горы Гаризим и Гевал, на которых по слову пророка Моисея вскоре после перехода евреев через Иордан был заключён завет между Богом и еврейским народом. Около 400 г. до Р.Х. город стал культурным центром и священным городом самаритян. Захвачен римлянами в I в. и переименован ими в честь императора Веспасиана в Флавий Неаполис. Это название города в арабском языке было искажено и стало звучать как Наблус.

В городе сохранились руины древнего храма гиксосов. В 1120 г. католики-крестоносцы провели в городе Наблусский собор.

Город сегодня населяют в основном палестинцы. Большинство верующих — мусульмане. Около 350 самаритян проживают в отдельном районе на горе Гаризим.

В Наблусе регулярно проходят бурные протесты палестинцев против израильского правительства. Здесь часто совершаются нападения на иудеев, направляющихся из разных уголков Израиля к «Могиле Иосифа».

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