Иудеи сегодня отмечают Ту-Бишват

Праздник Ту-Бишват — Новый год деревьев отмечают согласно еврейскому календарю на 15-й день месяца Шват. В этом году он совпадает с 8 февраля. Хотя этот праздник никак не связан с еврейской историей и не упомянут в Торе, тем не менее, его любят отмечать в Израиле и стар, и млад.

Как сообщает «Еврейский обозреватель», для детей организовывают экскурсии в парки, в лес или просто на природу, туда, где сажают деревья, потому что посадка деревьев — это один из главных символов праздника. Взрослые в этот день наслаждаются сухофруктами и орехами, потому что такова традиция этого праздника.

В начале новой эры, рассказывает Мишна (устные предания), «Ту-Бишват» был установлен лишь как день, отделяющий урожай предыдущего года от урожая года последующего, а не как праздник. Разделение лет по урожаю было важно для правильного расчета десятины и приношений в Храм. По еврейскому Закону, еврей в Земле Израиля должен был отделять определенную часть от своего урожая и отдавать ее коэнам и левитам, которые служили в Храме и не имели собственных наделов земли, а также беднякам.

Эти дары надо было давать из плодов, выросших в текущем году, а не из плодов предыдущего. Это правило строго соблюдалось, пока евреи жили в Израиле. В изгнании, стараясь не потерять связь с родной землей и сохранить память о ее плодах, в еврейских домах в Ту-Бишват на праздничном столе появлялись фрукты, которыми славилась Земля Израиля — изюм (виноград) и орехи, смоква (инжир) и финики, маслины, гранаты и пшеничные зерна — символизирующие семь плодов земных. Когда в 1880-х годах сионисты-первопроходцы начали осваивать опустошенные земли Израиля, традиция праздника Ту-Бишват вернулась вместе с ними. Только к обычному праздничному столу с сухофруктами (по тем временам в Европе в январе–феврале свежих фруктов не было) добавился новый обычай — новоселы стали сажать деревья.

Пятнадцатого числа месяца Шват обычно начинают распускаться почки на деревьях, цветет миндаль — большая часть дождей уже выпала, и природа просыпается к Новому году — самое время сажать деревья. Так старая календарная дата «Нового урожая» превратилась в праздник «Нового года деревьев».

RISU