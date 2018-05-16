«Гиймат-Роза»: в Запорожье открыли синагогу, построенную по образцу Иерусалимского храма

В Запорожье 12 января состоялось первое чтение Торы в открытой накануне новой синагоге, построенной по образцу Иерусалимского храма – основного и самого известного центра религиозной жизни еврейского народа на протяжении 11 столетий: в период с Х века до н.э. по І век н.э.

Облицовка синагоги выполнена из иерусалимского камня.

Облицовка синагоги выполненна из иерусалимского камня, который добывают в Крыму.

Раввин Запорожской области Нохум Эрентрой, главный раввин Израиля Шломо Амар и мусульманин Артур Абдинов разрезают красную ленту.

По словам директора благотворительного фонда «Еврейская община Запорожской области» Ильи ГЕРГЕЛЯ, запорожская синагога – вторая в стране, построенная за годы независимости Украины (первая открылась в 2010 году в Кривом Роге).

Новая синагога "Гиймат-Роза" названна по имени матерей спонсоров строительства - бизнесменов-партнеров Игоря (Исраэля) Дворецкого и мусульманина Артура Абдинова.

Автор проекта – известный израильский архитектор Аарон ОСТРЕЙХЕР, спроектировавший более 180 синагог по всему миру и в последние годы курирующий реконструкцию синагог в Украине.

Новая запорожская синагога, получившая имя «Гиймат-Роза», строилась на протяжении 7 лет за средства меценатов.

По неофициальным данным, на возведение синагоги ими было направлено более 9 млн. грн.

Главный раввин Израиля Шломо Амар.

На торжественное открытие «Гиймат-Роза» в Запорожье прибыли послы Израиля и Азербайджана в Украине, главные раввины Израиля и России, а также представители еврейских общин из ряда городов Украины.

Главный раввин Украины Моше-Реувен Асман.

Главный раввин России Берл ЛАЗАР назвал возведение синагоги уникальным случаем, поскольку главным меценатом строительства стал человек, не являющийся евреем.

Главный раввин Российской Федерации Берл Лазар - справа.

«Сейчас все время говорят о проблемах, которые есть между народами, о конфликте на Ближнем Востоке, а здесь, в Запорожье, мы видим то, что я называю чудом: человек - не еврей решил построить синагогу для нашего народа. Это действительно уникальный случай», - заявил главный раввин России.

Народный депутат Украины от Партии регионов Ян Табачник.

Помещение новой синагоги рассчитано на 450 мест: 250 мужских и 200 женских.

Участники открытия новой синагоги в Запорожье.

По словам главного запорожского раввина Нохума ЭРЕНТРОЯ, еврейская община Запорожья насчитывает 2,5 тысячи человек (всего в городе проживают около 10 тысяч евреев – УНИАН), и число людей, которые начинают интересоваться религией и традициями, возрастает.

«Теперь их духовные потребности будут в полной мере удовлетворены», - заверил главный раввин Запорожской области.

"УНИАН-Религии"



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