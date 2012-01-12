В Запорожье открыли синагогу по образцу Иерусалимского храма

В Запорожье 12 января состоялось первое чтение Торы в открытой накануне новой синагоге, построенной по образцу Иерусалимского храма – основного и самого известного центра религиозной жизни еврейского народа на протяжении 11 столетий: в период с Х в. до н.э. по І в.н.э.

Как сообщает корреспондент УНИАН, характерной особенностью запорожской синагоги стала облицовка здания, выполненная из иерусалимского камня - одна из разновидностей, добываемой в Крыму.

По словам директора благотворительного фонда «Еврейская община Запорожской области» Ильи ГЕРГЕЛЯ, запорожская синагога – вторая синагога в стране, построенная за годы независимости Украины (первая открылась в 2010 году в Кривом Роге).

Автор проекта – известный израильский архитектор Аарон Острейхер, спроектировавший более 180 синагог по всему миру, на протяжении последних лет курирует реконструкции синагог в Украине.

Новая запорожская синагога, получившая имя «Гиймат-Роза», строилась на протяжении 7 лет за счет меценатов. По неофициальным данным, на возведение синагоги ими было направлено более 9 млн. грн.

На торжественное открытие «Гиймат-Роза» в Запорожье прибыли Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Украине, главные раввины Израиля и России, а так же представители еврейских общин из ряда городов Украины. Они отметили, что открытие синагоги в Запорожье – событие, значимое для всех евреев Украины. При этом, главный раввин России Берл Лазар назвал ее возведение – уникальным случаем, поскольку главным меценатом строительства стал человек не являющийся евреем.

«Сейчас все время говорят о проблемах, которые есть между народами, о конфликте на Ближнем Востоке, а здесь, в Запорожье, мы видим, то, что я это называю чудом: человек, - не еврей, решил построить синагогу для нашего народа. Это, действительно, уникальный случай», - заявил главный раввин России.

Помещение новой синагоги рассчитано на 450 мест: 250 мужских и 200 женских.

По словам главного запорожского раввина Нохума ЭРЕНТРОЯ, еврейская община Запорожья насчитывает две с половиной тысячи человек (всего в Запорожье проживает около десяти тысяч евреев – УНИАН) и число людей, которые начинают интересоваться религией и традициями, возрастает.

«Теперь их духовные потребности будут в полной мере удовлетворены», - заверил главный раввин Запорожской области.