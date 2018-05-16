Как евреи в Киеве Хануку праздновали (фоторепортаж)

В Киеве 25 декабря возле арки Дружбы народов состоялась традиционная торжественная церемония зажжения свечей на самой большой миноре в Украине в честь празднования Хануки.

Церемония зажжения свечей на миноре (ханукии) в Киеве.

На праздник приехали представители еврейских общин из многих регионов Украины.

Ханука (ивр. - освящение, обновление) - еврейский праздник, он начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и продолжается восемь дней.

Зажигание свечей Хануки происходит, согласно Талмуду, "сразу, как начнет темнеть и прохожие начнут оставлять улицы". При этом провозглашается благословение на зажигание свечей и на чудо, которое произошло. А в первый вечер праздника добавляется благословение и на время (ше-гехияну - благодарность Богу, что дал дожить до этого дня и выполнить эту миссию).

Праздник был введен во II веке до н. э. в память об очищении Храма и возобновлении в нем храмовой службы Маккавеями.

Минора на капоте автомобиля в день празднования Хануки, в Киеве.

Ханука символизирует объединение еврейского народа, стремление принести чудо, свет и радость праздника для каждого.

Президент Виктор Янукович пожелал иудеям счастья и достатка по случаю праздника, сообщает пресс-служба главы государства.

"Пусть в этот радостный время священные огни принесут в ваши семьи мир и согласие, тепло и радость, счастье и достаток", - говорится в поздравлении Президента.

Главный раввин Украины Моше-Реувен Асман во время празднования Хануки, в Киеве.

«Каждый день Хануки в память о чуде с горшочком масла мы зажигаем еще одну свечу Ханукии. И каждый год мы празднуем Хануку все масштабнее и ярче. Каждый год мы повышаем градус», - сказал Моше Асман.

Ханука - открытый праздник, и в нем принимают участие представители других народов.

Праздничные танцы.

В молитвах праздничных дней вспоминается чудо Хануки и провозглашается победа малых над большими, слабых над сильными, света над тьмой.

Огненное шоу.

Ханука не является храмовым праздником, о нем не говорится в Священном Писании.

Тем не менее, история праздника имеет глубокие корни. Во время правления Иудеей Антиоха ІV Епифания, иудеям запретили проводить в Иерусалимском Храме служение, поклонение единому Богу. И для того, чтобы "облегчить" эллинизацию евреев, в 168 г до н.э. на жертвеннике разрушенного его воинами Храма царь собственноручно сварил свинью, тем самым осквернив жертвенник. А во дворе храма приказал поставить скульптуру Зевса.

Против таких действий царя восстал священник Маттафии Гасмоней, в гневе он убил предателя, уже готов был принести жерв Зевсу. У священника было 5 сыновей, они напали на солдат, слуг царя, и перебили их. Тогда Маттафия и его сыновья пошли в горы, где возглавили партизанскую войну "за Единого Бога". Предводителем восстания после смерти Маттафии стал его средний сын Иегуда по прозвищу "Молот" (на иврите Маккаби или Маккавей) - отсюда восстание получило название Маккавеи.

В течение трех лет повстанцы одержали ряд побед и освободили от Селевкидов часть Иудеи, в т.ч. Иерусалим. Повсюду они разрушали языческие жертвенники. А зайдя в освобожденный Храм, они увидели, что храмовая менора осквернена или испорчена. Поэтому они сделали новую символическую менору, использовав для этого восемь боевых копий. Таким образом, это был символический знак превращения оружия в символ мира, о чем говорил пророк Исаия. Этот светильник неоднократно упоминается в Талмуде (РхШ, 24б; АвЗар, 43а; Мэн. 28б).

Подготовила Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".

Фото УНИАН.



