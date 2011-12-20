Первую ханукальную свечу зажгут сегодня иудеи

Праздник огня, света, радости и веселья - Хануку - иудеи отмечают в 25 день месяца Кислев. В этом году празднование начинаются вечером 20 декабря. Отмечают Хануку 8 дней. Ханука не является храмовым праздником, о нем не говорится в Священном Писании, а историческим. Хотя оно почитается иудеями и приобрело свои традиции.

Главный ритуал - зажжение ханукальных свечей в честь чуда, которое произошло в Иерусалимском Храме после восстания Маккавеев в середине II в. до н.э. Тогда, во время правления Иудеей Антиоха ІV Епифания, иудеям запретили проводить в Иерусалимском Храме служение, поклонение единому Богу. И для того, чтобы "облегчить" эллинизацию евреев, в 168 г до н.э. на жертвеннике разрушенного его воинами Храма царь собственноручно сварил свинью, тем самым осквернив жертвенник. А во дворе храма приказал поставить скульптуру Зевса.

Против таких действий царя восстал священник Маттафии Гасмоней, в гневе он убил предателя, уже готов был принести жерв Зевсу. У священника было 5 сыновей, они напали на солдат, слуг царя, и перебили их. Тогда Маттафия и его сыновья пошли в горы, где возглавили партизанскую войну "за Единого Бога". Предводителем восстания после смерти Маттафии стал его средний сын Иегуда по прозвищу "Молот" (на иврите Маккаби или Маккавей) - отсюда восстание получило название Маккавеи.

В течение трех лет повстанцы одержали ряд побед и освободили от Селевкидов часть Иудеи, в т.ч. Иерусалим. Повсюду они разрушали языческие жертвенники. А зайдя в освобожденный Храм, они увидели, что храмовая менора осквернена или испорчена. Поэтому они сделали новую символическую менору, использовав для этого восемь боевых копий. Таким образом, это был символический знак превращения оружия в символ мира, о чем говорил пророк Исаия. Этот светильник неоднократно упоминается в Талмуде (РхШ, 24б; АвЗар, 43а; Мэн. 28б).

В переводе слово "Ханука" означает "обновление", или "новоселье" (ханукат га-байт).

Зажигание свечей Хануки происходит, согласно Талмуду, "сразу, как начнет темнеть и прохожие начнут оставлять улицы". При этом провозглашается благословение на зажигание свечей и на чудо, которое произошло. А в первый вечер праздника добавляется благословение и на время (ше-гехияну - благодарность Богу, что дал дожить до этого дня и выполнить эту миссию).

После этого читается отрывок из трактата Софрим, в котором объясняется, в чем заключается мицват нер Ханука - заповедь ханукальной свечи.

В молитвах праздничных дней вспоминается чудо Хануки и провозглашается победа малых над большими, слабых над сильными, света над тьмой.

РИСУ

