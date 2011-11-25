Раввины-ультра потребовали половой сегрегации

Впервые в истории Израильского государства некоторые районы Иерусалима осуществят половую сегрегацию при установке кабинок для голосования в ходе предстоящих в декабре этого года выборов муниципальных советников.

Это сделано под давлением раввинов. Мужчины и женщины районов, где проживают «ультра-ортодоксальные» иудеи, будут голосовать раздельно — в различное время, сообщает агентство KIPA-APIC со ссылкой на израильскую газету «Maariv».

Сообщается, что избирательная комиссия единодушно одобрила новый способ проведения выборов.

Между тем, коммунальная администрация Иерусалима заявила, что не утвердит это решение.

Сегрегация полов несовместима с принципом равенства, который лежит в основе политического устройства Израильского государства, считают в муниципалитете.

Седмица.Ru