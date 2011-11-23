В Умани на время паломничества хасидов будет работать консульский пункт Израиля

В городе Умань Черкасской области по решению министра туризма Израиля на время паломничества хасидов будет работать консульский пункт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей Тулуб, комментируя результаты визита черкасской делегации в Государство Израиль, состоявшийся на прошлой неделе.

В Израиле губернатор провел ряд встреч с представителями власти и частными инвесторами. В частности, С.Тулуб провел переговоры с министром туризма Израиля Стасом Мисежниковым, министром иностранных дел Израиля Авигдором Либерманом и другими чиновниками. Отдельное внимание было уделено проблемам, связанным с паломничеством бреславских хасидов в Умань на празднование Рош-га-Шана.

Во время встречи с патриархом Теофилом III Святого Града Иерусалима и Всея Палестины С.Тулуб обратился с просьбой о направлении христианских святынь Иерусалима в Черкасскую область. Они договорились обсудить этот вопрос подробнее при содействии Посольства Украины в Израиле и определить сроки привоза святынь.

По словам губернатора Черкащины, в ближайшее время ожидается приезд в область заместителя министра туризма Израиля с группой бизнесменов и инвесторов.

Как сообщал УНИАН, ежегодно осенью на праздник Рош-га-Шана в Умани на могилу основателя хасидизма (ветви иудаизма) рабби Нахмана прибывают тысячи хасидов.

