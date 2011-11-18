Евреи в Черновцах получат синагогу

09:13, 18 ноября 2011
Иудаизм
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Обещание главы ОГА

Евреи в Черновцах получат синагогу. Такое обещание еврейской религиозной общине "Ружин Садгора" дал глава Черновицкой облгосадминистрации Михаил Папиев. 16 ноября чиновник встретился с главным раввином области Менахемом Мендл ГЛИНШТЕЙНОМ.
В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества, сохранения и восстановления религиозных памятников еврейского народа, в частности синагог на улице Садовского и в Садгоре, благоустройство Еврейского кладбища на улице Зеленой и синагоги в городе Вижница.
Глава облгосадминистрации добавил, что будет способствовать передаче еврейской религиозной общине помещения Садгорской синагоги и привлечению средств на ее реставрацию.
Михаил Папиев выразил благодарность известному меценату Аарону Майбергу, на пожертвования которого было отреставрировано старое помещение синагоги на улице Садовского.
РИСУ

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