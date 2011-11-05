В Украине состоится Международный еврейский мессианский молодежный слет

С 10 по 13 ноября 2011 года в Конча-Заспе, под Киевом, состоится ежегодный Международный еврейский мессианский молодежный слет (МЕММС).

Это будет третий по счету слет, в нем примут участие делегаты из мессианских общин и христианских церквей Украины, России, Беларуси и Молдовы.

Организаторами мероприятия являются Молодежное движение «Мишпаха» при Киевской еврейской мессианской общине и Мессианская община «Брит Хадаша» из Минска. В этом году слет будет проходить под девизом: «Венец стариков - сыновья сыновей, и слава детей - родители их» (Притчи 17:6).

В качестве спикеров выступят мессианский раввин Стюарт Виноград и раввин Киевской еврейской мессианской общины Борис Грисенко. Специальными гостями собрания будут: руководитель служения «Молодежная Койнония» Рэнди Стромбек и председатель правления молодежного клуба «Риал Лайф» Александр Савочка.

В программе слета состоится презентация различных форм служения, семинары и круглые столы на различные темы, среди которых: «Молодежная молитвенная школа», «Подростковые летние лагеря и клубы», а также «Молодежные проекты».

Кроме того участники слета смогут задать вопрос раввину. Также планируется провести семинар о правилах взаимоотношений между юношами и девушками в еврейском библейском контексте.

РИСУ

